Türkiye Gazetesi

Gürcistan vatandaşı Nipo Epimkova karnındaki şişlikten kurtulmak için Samsun’da özel bir hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, yurt dışındaki tetkiklerin yanı sıra kendisi de gerekli kontrolleri yaparak, genç hastayı ameliyata aldı.

AMELİYATTA 10 KİLO VERDİ

Ameliyata 55 kilo giren Nino yaklaşık 1,5 saat süren ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktı. Nino, başarıyla gerçekleşen operasyon sayesinde 10 kilo 470 gramlık kitleden kurtuldu. Prof. Dr. Üstün çıkardığı kitlenin son 12 yılda yaptığı operasyonların arasında en büyüğü olduğunu ifade etti.

AĞRILAR NEDENİYLE NEFES ALAMIYORDU

Hastaneye başvurduğunda karnının şiş olduğu ve ağrılar nedeniyle zor nefes aldığını söyleyen Nino, “Karnım aşırı büyüyünce operasyon kararı aldık. Özellikle son günlerde karnın aşırı şişmeye başladı. Karnımdaki kitleyi ilk aşamada hissetmiyordum. Kitle son 3 ayda çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası her şey çok yolunda gidiyor. Kendimi çok iyi hissediyorum” diye konuştu. Nino Epimkova, taburcu olarak ülkesine döndü.

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