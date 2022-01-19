Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Galericiler Sitesi’nde altı dükkana ait araçların sergilendiği alanda bulunan çatı çöktü.

Çökme ile birlikte yaklaşık 7 milyon değerindeki 15 araçta hasar meydana geldi.

Olayla ilgi polis ekipleri inceleme başlattı.

ZARAR 7 MİLYON TL

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, 15 araçta yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

İstanbul’da kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı, 7 çatı çöktü, 106 araç zarar gördü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Ayrıca şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 7 çatı çöktü, 106 araç hasar gördü.

Çatı tadilatında kötü son! Ev sahibi çatıyı tamir ederken çatı çöktü Antalya’da kiracısının yağmur suyu sızdığını söylemesi üzerine evin çatısına tadilat için çıkan emekli ev sahibi, plastik kaplamalı çatının kırılması sonucu bir anda kendini yerde buldu. Evin salonuna düşerek yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.