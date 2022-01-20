Türkiye Gazetesi

Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan Aslan B. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Turabi A. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Feci kazada otomobil hurda yığınına döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan B'yi yaralı olarak kurtardı. Sürücü hastaneye kaldırıldı. Turabi A. ise ifadesi alınmak üzere polis tarafından karakola götürüldü.

Ankara'da feci kaza! Kamyon kadını ezdi ​ Ankara'da meydana gelen feci kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını kamyon ezdi. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

'Otopilot kazası'nda iki kişi ölmüştü: Tesla sürücüsü suçlu bulundu Elektrikli araç şirketi Tesla, otopilot yani sürücüsüz araçları ile dikkat çekiyor. Ancak şirketin başı otopilot araçların karıştığı kazalarla dertte. ABD’de iki kişinin ölümüne yol açan Tesla kullanıcısı hakkında iki ayrı dava açıldı.

Acı kaza: Simitçiyi otomobil ezdi Denizli'de kar sebebiyle yoldan çıkan otomobil, kaldırımdaki seyyar simit tezgahına çarptı. Feci kazada simitçi öldü, bir kişi de yaralandı.