BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün Türkiye'de doğalgaz tüketiminde tarihi rekor kırıldığı kaydedildi.
Paylaşımda "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğalgaz tükedildi. Böylelikle Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğalgaz tüketim rekoru kırıldı" ifadeleri kullanıldı.
Doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.
BOTAŞ'tan doğalgaz kısıtlaması açıklaması İran'da yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Bu sebeple doğalgaz kullanımında kısıtlamaya gidilecek. Konu ile ilgili BOTAŞ'tan açıklama var, işte detaylar...
Vatandaşa doğalgaz yardımı... Bakan Derya Yanık detayları açıkladı Devlet, artan faturalar karşısında dar gelirli aileleri gözetecek. Hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında doğalgaz desteği sağlanacak. Miktar, batı illerinde daha düşük olacak. Bu kapsamda yıllık 3 milyar lira destek öngörülüyor. Ödemeler PTT kanalıyla mart ve ekimde iki taksitle yapılacak.
Girit çevresindeki doğalgaz araştırmaları askıya alınacak Fransa, ABD ve Yunanistanlı üç firmanın Girit çevresindeki sismik araştırmaların dondurulacağı bildirildi