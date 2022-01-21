Türkiye Gazetesi

Battalgazi ilçesinde 54 yaşındaki Rahmiye Eren caddede yürüdüğü sırada karda ayağının kayması sonucu M.C.K. idaresindeki çöp kamyonunun altına girdi.

Sürücünün olayı fark ederek aracı durdurduğu kazada, Rahmiye Eren olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrası Rahmiye Eren’in cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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