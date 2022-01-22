Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 49 il için alarm verdi, kar yağışı ve sağanak konusunda vatandaşları uyardı. 22 Ocak 2022 hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan kar yağışı etkisini artırarak hissettirmeye devam edecek. Yurt genelinde beş gün sürmesi beklenen kar yağışları nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinde ve mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredecek.

EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK, KALAN BÖLGELERDE KAR

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde gün içerisinde yağış bekleniyor. Yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı bölgeler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

33 İL İÇİN 'SARI' 16 İL İÇİN 'TURUNCU' UYARI

Beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Busa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Yalova, Kilis ve Osmaniye için "sarı kod", Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Zonguldak, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9

Bursa: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 2

Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu -2

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için hayatı uyarı Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için hayati uyarıda bulundu, bölgede kuvvetli fırtına bekleniyor işte detaylar..