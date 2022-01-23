Türkiye Gazetesi

Vicdanları yaralayan bir kadına şiddet haberi de Nevşehir'den geldi. Ayrıldığı kız arkadaşını barışmaya zorlayan şahıs, reddedilince deliye dönüp genç kadını yoldan geçen arabanın altına attı. Talihsiz kadın yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

TALİHSİZ KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye olay 2000 evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. Kız arkadaşıyla barışmak için kafeye gelen T.İ., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı. Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ. kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı aracın önüne atladığı iddia edildi.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Barışmak için toplandılar, yine kan aktı: 2 ölü Diyarbakır'da barışmak için biraraya gelen iki grup yeniden tartışmaya başlayınca kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada yaralanan 2 kişi hastaneden hayatını kaybetti.

Barışmak için çağırdı, 3 el ateş ederek öldürdü Hatay’da, 2 arkadaşın barışmak için buluşması ölümle bitti. Arkadaşını 3 el ateş ederek öldüren zanlı jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Bolu’da, barışmak için kız arkadaşının evine giden genç, kız arkadaşı teklifini kabul etmeyip kapıyı açmayınca kendisini silahla karnından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan genç hastanede tedavi altına alındı.

Barışmak için gitti, sırtından vurdu Kağıthane’de bir şahıs, askere gidecek arkadaşı ile barışmak için yanına gitti. Yaşanan tartışmada panikleyen şahıs, tabancasını çıkararak arkadaşını vurdu. Saldırı anları kameralara yansırken, olaydan sonra kaçan saldırgan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.