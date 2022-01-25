Türkiye Gazetesi

Bir anlık dikkatsizlik, 54 yaşındaki vatandaşı canından etti. Manisa'da yaşayan şahıs, sigara içtiği esnada kanepede uyuyakaldı. Talihsiz adamın elindeki izmaritin düşüp halıyı tututşturması üzerine yangın çıktı. Yangından etkilenen adam, hayatını kaybetti.

Yangında ev küle döndü.



KIZINI GÖRMEYE GİDEN EŞİ YANGINDAN KIL PAYI KURTULDU

Yangın, Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evde çıktı. İddiaya göre, Hayri Sezen (54) uzandığı kanepe üzerinde elindeki sigarayla uyuyakaldı. Elindeki sigara izmaritinin düşmesi sonucu yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği evde dumandan etkilenen Sezen olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sezen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Hayri Sezen’in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de evli olan kızının yanına torununu görmeye gittiği öğrenildi.

Yangında hayatını kaybeden Hayri Sezen.



Öte yandan Sezen'in cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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