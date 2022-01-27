Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.D'nin (27) Çamköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Ekipler tarafından takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

'Susurluk hükümlüsü' Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde 1 tutuklama Susurluk Davası'nda hapis yatan eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahins Aslan'ın öldürüldüğü olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Minik Asiye’nin yaşadığı Pitbull dehşetine 3 tutuklama Gaziantep'te, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralanması sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 3'ünün tutuklandığı öğrenildi.