Türkiye Gazetesi

Feci kaza anne ve babayı, üç evladından ayırdı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada evli çift hayatını kaybetti.

ANNE OLAY YERİNDE, BABA HASTANEDE ÖLDÜ

Olay, Yatağan ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Katı'nın kullandığı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertuğrul Katı ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



3 çocuk sahibi evli çiftin vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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