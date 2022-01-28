Türkiye Gazetesi

Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde her tarafı kar kaplarken, Kaynaş Yaylası’nda mahsur kalan bir aileyi, yayladaki görsel şöleni çekim yağmak için zirveye çıkan dron pilotu Taner Genel kurtardı.

Türkiye’nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla bu yıl son yılların en soğuk kışını yaşıyor.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU

Muğla’ya bağlı Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, şehirde doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Göktepe’de kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, aşırı soğuk ve kar nedeniyle yaylada yaşayanların tamamı şehre indi.

Tarihi Muğla evlerini kar kapladı Muğla’da Pazartesi günü etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, merkez ilçe Menteşe’nin Saburhane ve Tabakhane semtlerindeki tescilli tarihi evler kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Antalya ve Muğla için sarı uyarı: Çok kuvvetli olacak Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre, Antalya ve Muğla için sarı kod uyarısı verildi. Sağanak yağışların batı bölgelerinde devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise kar yağışı yeniden etkisini gösterecek.