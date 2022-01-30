Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Küçükçekmece Atakent 4. Cadde üzerinde kaza meydana geldi. Sürücü adayları için direksiyon sınavının yapıldığı caddede hızla gelen aracın sürücüsü Ercan A., gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymanın etkisiyle sol şeritten en sağ şeride geçen otomobil, önce bir araca, ardından da aracı başında bulunan sürücü kursu öğretmeni Kader Kuday’a çarptı.

ARAÇ REFÜJE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle Kuday iki otomobil arasında sıkışırken, kazaya yol açan araç refüje çıktı. Kazada bacakları kopan ve ağır şekilde yaralanan Kuday, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ercan A. gözaltına alınırken, feci kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin gizli buzlanmanın etkisiyle sol şeritten en sağ şeride geçtiği görülüyor. Burada bir araca çarpan otomobilin daha sonra Kuday’a çarptığı görülüyor. Görüntülerde otomobilin tekrar sol şeride doğru geçerek refüje çıktığı görülürken, Kuday'ın arasına sıkıştığı otomobilin ise kaldırıma çıkarak park halindeki başka bir araca çarptığı görülüyor.

Ünlü çiftin acı günü: Tolga Akış'ın babası hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın babası Mustafa Tekin Akış hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Akış, "Hepimizde izin çok derin. Artık bizim için her yerdesin" ifadelerini kullandı.

Ataşehir’de çukura düşen iş makinesindeki operatör hayatını kaybetti Ataşehir’de inşaat alanında bulunan ve üzeri buz tutan çukur üzerinde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılması ile çukura düştü. 60 yaşındaki işçinin cansız bedeni arama çalışmaları sonucu çukurdan çıkarıldı.