Türkiye Gazetesi

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde oturan Y.Y, yüksek tansiyon ve yüksek şeker şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi yapılan ve nöroloji servisine alınan kadının, dün gece 02.30'da odasında olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine görevliler, güvenlik kameralarını inceleyerek hastanın izini aradı. Görüntüler ile Y.Y'nin yangının merdivenine çıktığı belirlendi. Buraya giden görevliler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Donarak can verdiği düşünülen Y.Y'nin kesin ölüm sebebi otopsi ile öğrenilecek.

Havadaki mobil hastane: Ambulans uçaklar vakaya böyle gidiyor Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir ‘hava hastanesine' dönüşebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) trafik kazası geçiren iki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

Sultanbeyli’de beş kişi İETT şoförünü darbederek hastanelik etti! İstanbul Sultanbeyli’de hareket halinde İETT otobüsü, panelvan aracın aynasına çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, minibüs şoförü ile yanındaki dört kişi İETT şoförüne saldırdı. Saldırgan 5 kişi şoförü tekme ve yumruklarla darb etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, İETT şoförünün burnu kırıldı. Yaşanan olayın ardından İETT şoförü Sezgin Kayır, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta elektrikli soba yangın çıkardı, 4 kişi hastanelik oldu Esenyurt’ta yaşanan olayda devrilen elektrikli soba yangın çıkardı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.