Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de inşaat mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Mehmet Delice tatilde memleketi Adıyaman’a geldi. Adıyaman’ın merkez Alitaşı Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi 4 gün önce hava almak için evden dışarı çıktı. Mehmet Delice, eve dönmeyince ailesi telefonla aradı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 4 GÜNDÜR KAYIP

Telefonları kapalı olan Mehmet Delice’den haber alınamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Çocuklarının hayatından endişe duyan Ramazan ve Neziha Delice çifti, yetkililerden çocuklarının sağ salim bir şekilde bulunmasını istedi. Delice Ailesinin 2 çocuğundan biri olan genç üniversite öğrencisi Mehmet Delice’nin bulunması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Minibüs şoförünü bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı İzmir’in Buca ilçesinde minibüs içerisinde çıkan kavgada, şoförü bıçaklayan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Kavgada ağır yaralanan minibüs şoförü araç içerisinde hayatını kaybederken, polis her yerde şüpheliyi arıyor.