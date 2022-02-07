Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 9. Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren güney güneydoğu yönlerden; Batı Karadeniz’de Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Saatte 40-70 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınan 09.02.2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerinde bulunuldu.

AKOM’dan İstanbul için fırtına uyarısı AKOM verilerine göre 2 ayrı hava akımının etkisin kalacak olan İstanbul için öğleden sonra kuvvetlenecek Lodos’un yer yer fırtına şekline dönüşmesi ve akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yine akşam Balkanlar üzerinden gelecek soğuk, fırtınalı ve yağışlı havanın ise, Çarşamba gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Ekipleri sel ve taşkın riskine karşı önlem alırken, vatandaşlar da fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı.