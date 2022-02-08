Türkiye Gazetesi

Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişi canından oldu, 1 kişi de yaralandı. M.Y. (41) yönetimindeki 16 AN 950 plakalı kamyon, Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan H.Ü. (47), hayatını kaybetti, sürücü M.Y. yaralandı. Yaralı sürücü M.Y, özel bir hastaneye kaldırıldı.



Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.



Alkollü sürücü kaza yaptı, 2 ölü var Denizli’de meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontörlünden çıkan otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki kişi canından öldü.