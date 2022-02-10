Türkiye Gazetesi

Sabah gazetesinde yer alan haberde 6 aylık hamile olan eşini acımasızca katleden Ozan Dum'un hakimlik ifadesine yer verildi. Şüpheli Dum, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylerken soruşturmayı hızla yürüten savcılık harekete geçti. Katledilen genç kadın ve şüphelinin önceki adli sürecini mercek altına alan savcılık, tanık ifadelerine de başvurarak, gidişata göre yeniden şüpheli Dum'un ifadesini alacak.

EŞİNİ PARÇALARA AYRILDI

Ümraniye'de yaşanan korkunç cinayet, 4 Şubat günü meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Ozan Dum'la tartışan 20 yaşındaki Hasret Dalkoparan, ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı. Genç kadının yaşadığı evi gözetlemeye başlayan Ozan Dum, ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek eve girip silahını çıkarttı. 1 buçuk yaşındaki çocuğunun önünde hamile Hasret Dalkoparan'a kurşunlar yağdıran Dum, bununla da yetinmeyerek kızının gözleri önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı.

“BENİ ALDATTI”

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken cani adam kaçarak uzaklaştı. 18 suç kaydı olan Ozan Dum gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanarak işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Dum, Hakimlikteki savunmasında 'Ben eşimi beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim' diyerek pişman olduğunu dile getirdi. Hakimlik ise şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİNE BAŞVURULACAK

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma hızla devam ederken savcılık, olayla ilgili tüm detayları tek tek değerlendirmeye aldı. Savcılığın korkunç cinayetin açıklık kazanması için görgü tanıklarının ifadesine başvuracak ve soruşturmanın gidişatına göre yeniden şüpheli Dum'un ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.

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