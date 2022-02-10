Türkiye Gazetesi

Muş’un Bulanık ilçesinde Adem Şamiloğlu tarafından şubat ayında kar üzerinde siyah aktif küpeli su yılanı görüntülendi. Şamiloğlu görüntüyü Toros Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkaya'ya gönderdi. Yalçınkaya’da kendisi gibi sürüngenler konusunda uzman olan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız’a gönderdi. Uzunluğu 1 metreden fazla olan yılanın görüntüsünün kendilerini oldukça şaşırttığını dile getiren Yıldız, yılanların kış aylarında görülmesinin küresel ısınmaya bağlı olabileceğini dile getirdi.

KAR ÜZERİNDE HAREKET EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, “Sürüngenler soğukkanlı canlılardır ve yılanlarda sürüngen gurubunda yer alıyor. Normalde soğukkanlı canlılar kış aylarında kış uykusuna yatar. Ancak son günlerde çeşitli illerimizden Mardin, Muş, Diyarbakır gibi çeşitli illerden sürüngenlerin aktif olduğu haberleri geliyor. Bu küresel ısınmanın bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bunu tam olarak, kesin olarak söylemek mümkün değil. Detaylı bir bilimsel verilerinin araştırılmalarının yapılması gerekiyor. Son yıllarda bölgemizde kar yağışları azaldı. Soğuk geçen kış mevsimleri de gittikçe azaldı. Burada yaşayan soğukkanlı canlıların zaman içerisinde yeni mevsim şartlarına uyum sağladığını ve bu yıl her ne kadar iyi kar yağışı olsa da, soğuk geçse de geçmiş yıllardan gelen alışkanlıklarını sürdürdüklerini ve güneşli havalarda dışarı çıktıklarını görüyoruz. Küresel ısınmanın tüm canlılara etkisi olduğunu biliyoruz. Soğukkanlı canlılara da etkilerinin bu şekilde ortaya çıktığını ve aktivasyonlarını etkilediğini düşünüyoruz. En son Muş’tan gelen yılan görüntüsü bizi oldukça şaşırttı. Natriks natriks dediğimiz su yılanı karın üzerinde hareket ederken görüntülendi” ifadelerini kullandı.

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