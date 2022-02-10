İçinde bulunduğu aracın bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan Ege Barçın, 14 Ocak'tan bu yana tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
NE OLMUŞTU?
Merve Cingöz (30) yönetimindeki araç, Karaman-Konya kara yolunun 13'üncü kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle çelik bariyerlere çarpmış, sürücü Cingöz ile araçtaki Ege Barçın (7), Mediha Barçın (54) ve Emine Çay (52) yaralanmıştı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mediha Barçın hayatını kaybetmişti.
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