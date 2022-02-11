Türkiye Gazetesi

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu. Boğazın turkuaza bürünmüş hali ise havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde boğazın eşsiz manzarasını izleyenler adeta hayran kaldı.

Yurtdışından Türkiye'ye gezmek için gelen çift manzaranın keyfini çıkardı. Senede 2 defa Boğaz'a geldiklerini ifade eden Ömer Akın, "Biz Hollanda'da yaşıyoruz. Senede 2 defa buraya eşimle gelip 2 -3 saat turlarız. Muhteşem bir manzara. Yalnız tek üzüldüğüm sahil hep denizanası ile dolmuş. Bence ters giden bir şeyler var. Bu güzelliğimizi iyi kullanmalıyız yıpratmamalıyız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL ÇOK GÜZEL BİR YER

Manzaranın keyfini çıkardığını dile getiren Fatma Doğan Akın ise "İstanbul çok güzel bir yer. Gelip buranın tertemiz havasını alıp Avrupa'ya geri gitmek çok güzel. Şu an manzara muhteşem" dedi.

Boğazın iki yakası birleşecek! 1915 Çanakkale Boğazı Köprüsü'nde sona yaklaşıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son düzlüğe gelindi. Marmara’yı Ege’ye bağlayacak olan köprü ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak. “Simgelerin köprüsü” olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsünün üzerinde Seyit Onbaşı mermi figürleri yer alacak.

İstanbul Boğazı'nın rengi turkuaza büründü İstanbul’da etkili olan kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi turkuaza büründü. Boğazdaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluştururken eşsiz masalsı manzara havadan görüntülendi.