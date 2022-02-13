Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 yıldır esnaflık yapan Özgür Çiftçi, artan elektrik faturalarının ardından tasarruf etme amacıyla bir soba geliştirdi. Çiftçi, geliştirdiği soba ile iş yerini 1,5 litre benzin ve 8 voltluk akvaryum hava motoruyla ısıtarak artan elektrik faturasını minimuma indirmeyi hedefliyor.

Sobanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bu sistemi daha da geliştireceğini ifade eden Çiftçi, "Gelen elektrik faturalarına karşı ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma bu fikir geldi. İlk başta sadece deneme amaçlı başladığım bir projeydi ama daha da geliştirilebilir. Farklı üniteler ilave ederek tabii elektrikten de tasarruf ederek bir şey yapılabilir. Ama şimdilik başlangıç aşamasında" dedi.

GÜNDE 8 SAATTEN 3 GÜN ISITIYOR

Sistemin çalıştırıldığında iş yerinin ısısını 2 derece artırdığını belirten Çiftçi, "1,5 litre benzinin içerisine 8 voltluk iki tane akvaryumda kullanılan hava motoruyla hava veriyoruz. Benzinin içerisindeki gazı tekrar suyun içine verip orada ayrıştırıyoruz. Gazı, ısı derecesini ayarlayarak sobanın içerisine veriyoruz. Bu şekilde bir ısıtma sistemi elde ettik. Saatte 8 volt elektrik harcıyor. Akvaryum motorlarının çok elektrik harcamadığını çoğu kişi bilir zaten. Benzin ise şu anki ölçümlerime göre gece dâhil olmamak üzere günde ortalama 8 saat çalıştırdığımızda 3 gün kadar gidiyor. Çalıştığı zaman dükkanımızın ısısını 2 derece bile fark ettiriyor. Bir ev ortamına böyle bir şey kurulduğunda farklı bir ısı kaynağına ihtiyaç olmayabilir" diye konuştu.

2 LİTRE BENZİNLE 4 GÜN ODA SICAKLIĞI

Soğuk bölgeler için tüketimin artabileceğine değinen Çiftçi, "Bu, iki veya üç parça ile geliştirilebilir. Elektrik tüketimi bir panelle sıfıra düşürülebilir. Önemli olan sadece panelle gazı depolamak. Onu depoladıktan sonra gerekli olan sadece kullandığımız benzin olacak. 2 litre benzinle 4 gün boyunca bir oda sıcaklığı sağlanabilir. Bu değerlendirmeyi Alanya hava şartları için yapıyorum. Soğuk yerler için tabii ki tüketim artabilir. Mekanik-mekatronik üzerine bir eğitim aldım. Bunun gibi elimdeki malzemeleri değerlendirmek için birçok projem var. Çayımızı üzerine koyduğumuzda en azından soğumadan çayımızı içebiliyoruz. İnsanlara faydalı olabilsin istiyorum" dedi.

10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir esnaf benzin ve sudan ürettiği gazla iş yerini ısıtıyor. 10 liralık benzinle 10 saat boyunca aralıksız çalışan sistemin buluşu esnaf sistemi yumurta yaparak test etti.