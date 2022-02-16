Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik’te yaşayan 2 çocuk annesi bir kadın, boya yapması için evine arkadaşını çağırdı. İddiaya göre boya bahanesiyle evine gelen iş arkadaşı, kendisini taciz etmeye yeltendi. Bunun üzerine kendini savunmaya çalıştığını söyleyen kadın, söz konusu adamı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde, 13 Şubat pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Özlem Ş., evini boyatmak için iş arkadaşı Recep Sazak'tan yardım talebinde bulundu. Özlem Ş.’nin evine gelen Sazak, iddiaya göre bir süre sonra mutfaktan bıçak alarak Özlem Ş.’nin ellerini bağladı. Sazak'ın, odada Özlem Ş.’ye cinsel saldırıda bulunmaya yeltenmesi üzerine çıkan arbedede Özlem Ş., Recep Sazak'ı bıçakladı.

Sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Recep Sazak, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özlem Ş. gözaltına alınırken, Sazak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çıkan arbede sonrası komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



"BIÇAĞI KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN ALDIM"

Kadının polise verdiği ifadesinde, bıçak tehdidiyle taciz edildiğini ve Sazak'ın elinden bıçağı alarak kendini savunmak istediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özlem Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayı anlatan Hüseyin Balık, "Biz o akşam 10-11 gibi dükkanı kapattık. Olay saat 01.00 gibi olmuş. Esnaf arkadaşlar buradaydı. Sonra polisin geldiğini gördük. Kimsenin haberi yoktu olay sessiz olmuş. Kadın adamı bıçaklamış. Kadın ve adam bizim müşterimizdi, buraya gelip çay içerlerdi. Adam eve boya için gelmiş. Sonra aralarında ne gerçekleştiyse almış bıçağı saplamış diyorlar. Kadın mutfaktan bıçağı alıp saplamış. Olay bildiğimiz kadarıyla bu" ifadelerini kullandı.

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