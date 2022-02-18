Türkiye Gazetesi

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde bulunan özel bir anaokulunda meydana gelen olayda 4 yaşındaki Bilge A. arkadaşlarıyla birlikte uyku odasına gitti ve uyudu. Uyku saatinin bitmesi üzerine eğitmen küçük çocuğu uyandırmak istedi ancak Bilge A. tepki vermedi. Bunun üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 4 yaşındaki küçük kızı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Bilge A. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Anaokulunda hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bilge A.’nın ölümünün şüpheli bulunmasına üzerine küçük kızın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öte yandan, anaokulu sahibi ve eğitmenleri de ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Anaokulunda uyurken hayatını kaybettiği belirlenen 4 yaşındaki Bilge A.’nın Adli Tıp’taki ön raporu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Bilge A.’nın ölüm nedeninin zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

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