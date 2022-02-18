Türkiye Gazetesi

2007 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Haninya Üst Bölgesi'nde nöbet tutan Jandarma Er Şahin Çakan, birlikte nöbet tuttuğu arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Şahin Çakan'ın cenazesi 2 Eylül 2007'de Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez sarılan anne Sabiha Çakan, "Ne mutlu bana şehit annesi oldum" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

2007 yılındaki cenaze töreninden bir kare

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

2007 yılında Hakkari Şemdinli’de vatani görevini yaptığı sırada vefat eden Denizlili Jandarma Er Şahin Çakan’ın ailesine, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde şehitlik belgesi verildi. Şehidin naaşı, bugün daha önce toprağa verildiği Denizli Asri Mezarlık’ta bulunan Askeri Şehitliğe taşınarak defnedildi.

Gölbaşı Belediyesi, şehit Eren Bülbül'ün ailesine 10 bin TL aylık bağladı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehit Eren Bülbül'ün ailesine aylık bağlanmasına karar verildi.

5 yaşındaki Elif, ilk karnesini şehit babasına götürdü PKK'lılar tarafından 6 yıl önce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç’in kızı, karnesini alınca hiç görmediği babasının mezarına giderek karnesini babasına götürdü.