Türkiye Gazetesi

Şişli Kuştepe’de Tugay Adak, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul’a geldi.

Ardından kayınvalidesinin Şişli’deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı.

Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti.

KOMŞUYU REHİN ALDI

Kapıya çalan Adak, silahla kayınvalidesinin 3. katta bulunan komşusunu rehin aldı. Silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan güvenlik alırken, diğer yandan da saldırganı silahını bırakıp teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girdi. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat Polisleri saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan saldırgan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rehin aldıkları gençlere mermi yutturup kadın elbisesi giydiren 4 kişi adliyeye sevk edildi Bursa’da kız arkadaşı meselesi nedeniyle husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyarak mermi yutturan zorla etek giydiren 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.