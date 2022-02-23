Türkiye Gazetesi

Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Hakan N. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet O. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil refüjde ağaca asılı kalırken, diğer otomobilin motoru ise karşı şerife uçtu. ,

AĞACA ASILI KALDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılmasının ardından 112 Acil Ambulans ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazada ağaca asılı kalan otomobil ile yola uçan motor çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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