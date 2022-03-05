Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 64 yaşındaki Ahmet Berksun, emeklilik sonrası canı sıkılınca simit satmaya karar verdi. Soğuk havaya rağmen takım elbise ve kravatıyla Bursa sokaklarında seyyar olarak simit satan Berksun, yüklü miktarda para kazanıyor.

AYDA 25 BİN LİRA KAZANÇ

Memur olduğu dönemde uzun yıllar giydiği takım elbisesinden vazgeçmeyen Berksun'un sokaklarda takım elbise ve kravatla simit sattığını gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşıyor. Şıklığından ve temizliğinden taviz vermeyen kravatlı simitçi, Bursa’nın tarihi çarşısında her gün elinde simit dolu sepetle gezerek 500 adet simit satmayı başarıyor.

Özel müşterileri olan ve telefonla simit siparişi alan, her gün çarşıyı gezerek seyyar simit satan Berksun, ayda bu işten 25 bin lira kazanç elde ediyor. Sıcak ve soğuk havaya aldırış etmeden her gün takım elbiseyle satış yapan ve iş adamı gibi giyinen simitçi, gören herkesin takdirini kazanıyor.

Takım elbise ve kravatıyla bir buçuk yıldır Bursa sokaklarında simit satan Ahmet Berksun

GÜNDE 500 ADET SATIYOR

Bir buçuk yıldır takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı, simit satmaya karar verdim. Simit satarken memur olarak çalıştığım dönemlere giydiğim takım elbiseyi çıkartmadım. Her gün fırından aldığım simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Vatandaş takım elbise ve kravatla seyyar simit satarken beni gördüklerinde şaşırıyor. Bu şekilde simit satmam müşterilerimin hoşuna gidiyor" dedi.

"Günde 500 adet simit satmayı başarıyorum" diyen Berksun, "Bu işten iyi gelir elde ediyorum. Simitlerin tanesini 3 lira 50 kuruştan satıyorum. Özel müşterilerim var, beni telefonla arayıp simit siparişi veriyorlar. Benim bu şekilde satış yaptığımı görenler 'ilk kez kravatlı simitçi görüyoruz' diyorlar. Bu işi severek yapıyorum. Üzerimdeki takım elbise ve kravatı hava durumu ne olursa olsun sıcak soğuk fark etmez hiç çıkartmıyorum" dedi.

Lüks aracın simitçiyi ezdiği anlar böyle görüntülendi Denizli’de kar yağışıyla birlikte kontrolden çıkan lüks otomobilin, soğuk havada kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı