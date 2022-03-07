Beşiktaş’ta Momo Bebeköy isimli restorana 5 Mart 2022 günü tarihinde giden iki genç kadın tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmamıştı. Duruma tepki gösteren kadınlar içeriye alınmadıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.
“TESETTÜRLÜ ALAMIYORUZ”
Restoran çalışanın genç kadınlara, "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dedi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar görüntüleri sosyal medyada paylaşmış, işletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki görmüştü.
RESTORANA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kadınlar konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, görüntülerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca restoranda yaşanan olaya ilişkin ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İzmir'de tesettürlü kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı İzmir'in Menemen ilçesinde, belediye otobüsünde tesettürlü bir kadına önce sözlü daha sonra elle tacizde bulunan şahsın tutuklanmasının ardından, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç.’nin, oturduğu koltuktan yerinden kalması, kadınla tartışması ve yolcuların aramaya girmesi yer alıyor.