Türkiye Gazetesi

Antalya Serik'te sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın hayat mücadelesi devam ediyor. Üç günde üç ameliyat geçiren küçük kızın, sağ bacağı diz üstünden kesildi. Evladının son durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar "Doktorlar beyin ile ilgili sıkıntının büyük olduğunu söyledi. Şu an beyninden tepki alamıyorlarmış. Bazı testler yapılacak. Kendi başına nefes alamıyor. Kalbinin ve böbreklerinin ilaçsız çalışmadığını aktardılar. Bunun da vücudun diğer organlarına çalış komutunun gitmemesine sebep olduğunu belirttiler. Beyin çalışmıyor. Şu an için beyin ölümü hakkında bir şey demediler. Sol tarafı kötü durumdaydı. Annesi de ben de dün gördüm. Kesilen bacağı gördük" dedi.

"KÖPEKLER HALA MAHALLEDE"

Ameliyatlarla ilgili de konuşan baba Pınar "İlk geldiği gün bacak yeniden yapıldı. Pazarı pazartesiye bağlayan gece pıhtı atmasından ötürü ameliyat oldu. Pazartesi günü de bacağı kesildi” ifadelerini kullandı. Murat Pınar, kızını kovalayan köpeklerin daha önce de birçok kişiye saldırdığını dile getirdi. Pınar, köpeklerin hala mahallede dolaştığını aktardı.



Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Pelin'den kahreden haber Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Pelin Pınar'dan üzücü bir haber geldi. Küçük kızın, ezilen bacağı kesildi.



Köpekten kaçan küçük Pelin'i kamyon ezdi Antalya'da başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı. Köpekler, parkta oynayan 10 yaşındaki kıza saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuğu kamyon ezdi. Kızın durumu ağır...