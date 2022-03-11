Türkiye Gazetesi

Mersin Yenişehir ilçesinde oturan 17 yaşındaki İrem B, Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinin banyosunda başından kurşunlanmış halde bulundu. Babasına ait tabancayla vurulan genç kızın, ilk incelemelerde intihara kalkıştığı düşünüldü. Hastaneye kaldırılan İrem B'nin 5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Bebeği sezaryenle alındı. İrem 1 gün, bebeği ise 3 ay yaşayabildi. Yapılan otopside genç kızın elinde barut izine rastlanmadı.

Emniyet, olayı çözmesi için özel ekip kurdu. Ekip, kızın ailesinin olay esnasında Mersin'de olduğunu daha sonra Şanlıurfa'ya gittiğini belirledi. Polis, şafak operasyonuyla Şanlıurfa’ya bağlı Örencik köyünde yaşayan baba Kasım B. (49), anne Saadet B. (55), ağabeyler Mehmet Ali B. (21), Vedat B. (23) ile amcalar Mehmet Veyis B. (34), Mehmet B. (54) ve İbrahim B'yi (44) gözaltına aldı.

Şüpheliler, Mersine getirildi, çapraz sorguya alındı, Mehmet Ali B. gözyaşları içinde kardeşini kendisinin öldürdüğünü ancak bu kararı babası, annesi ve amcalarının verdiğini söyledi. Diğer aile üyeleri ise iddiaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı, diğerleri cezaevine konuldu.

Davanın duruşması bugün Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Savunmasını yapan Mehmet Ali B, karakolda verdiği ifadeleri yalanladı. Katil zanlısı "Kız kardeşimi öldürmedim. Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Adalete, mahkemeye güveniyorum. Kız kardeşimin ölümüyle, yapmadığım bir şeyle suçlanıyorum, kabul etmiyorum" dedi.

Baba Kasım B. ise haksız suçlama sebebiyle ailelerinin mağdur olduğunu savunarak "Töre saikiyle bir cinayet işlendiği iddia ediliyor. Böyle bir şey olsa Şanlıurfa'da kimsenin görmeyeceği yerde olurdu. Neden kameraların olduğu Mersin'de yapalım? Töre için Mersin'e gelmişsek neden merkezi bir yer seçelim? Acımızı bize yaşatmadılar" diye konuştu.

Ağabey Vedat B. "Ben olayda hiçbir şekilde yönlendirme yapmadım. Ortada olmayan bir suç var. Biz böyle insanlar değiliz. O yüzden beraatımızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Amca İbrahim B. "Biz hiç kimse üzerinde baskı kurmadım. Böyle bir şey mümkün değil. Ben de babayım. 22 aydır ailece mağduruz. Bizi bu duruma düşüren sadece bir iddiadır" sözlerini sarf etti. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ali B'ye, kardeşe, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişiye karşı "töre saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kasım B, alt soya, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişinin ölümünü "töre saikiyle azmettirme" suçundan, ağabey Vedat B. ile amcalar Mehmet Veyis B. ve İbrahim B'yi de "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, anne Saadet B. ile amca Mehmet B'nin beraatına karar verdi.

Sanıkların cezasında takdiri indirim maddesi uygulanmadı.

Otogar'daki 'töre cinayeti'nde 6 tutuklama İstanbul Esenler Otogarı'nda Hamdullah Ayaydın'ın öldürülmesi, C.İ.'nin de yaralanmasıyla ilgili yakalanan biri 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de sokak ortasında töre cinayeti İstanbul Kadıköy'de bir kişi, sokak ortasında öldürüldü. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Cinayetin ardında ise 20 yıllık bir olay çıktı.

Kanalda bulunan ceset töre cinayeti çıktı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, başından tek kurşunla vurularak öldürülen kadınının töre cinayetine kurban gittiği öğrenildi.