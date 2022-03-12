Türkiye Gazetesi

Çorlu’da ikamet eden Ferdi Çalışır, bankaya yatırım yapacağını ifade ederek yalvarıp yakardığı 73 yaşındaki üvey teyzesi Adviye Özgür’den yüz binlerce lira para aldı. Paralarının akıbetini öğrenmek için Almanya’dan Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak’taki yeğenin evine gelen Adviye Özgür, bozdurduğu altınların ve paralarının yeğeni tarafından boşa harcandığını öğrenince şok oldu.

12 YERİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında yaşanan tartışma üzerine öfkesine hakim olamayan Ferdi Çalışır, mutfaktan kaptığı bıçakla teyzesi Özgür’ü 12 yerinden bıçaklayıp öldürürken, araya girmeye çalışan Azeri uyruklu eşi Aynura’yı da sırtından bıçaklayarak yaraladı.

SAKLANDIĞI EVDE KISKIVRAK YAKALANDI

Saldırgan şahıs, cinayet işlediği yere 1 kilometre uzaklıktaki saklandığı bir evde polis operasyonu sonrası kıstırıldı. Adliyeye çıkarılan Ferdi Çalışır, basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, rahat tavırlarıyla da pes dedirtti.

Çalışır, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

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Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Kayseri'de bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü ve ardından gözaltına alındı.