Türkiye Gazetesi

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in sokak röportajında yüzünü maske ile kapatarak normal bir vatandaş gibi davranarak hükümeti eleştirdiği video sosyal medyada gündem oldu. CHP’li Narin, muhabirin "Seçim olmalı mı?" sorusuna olmalı "Çünkü artık nefes alamıyoruz kiramı ödeyemiyorum alışverişimi yapamıyorum. Oy vermeyeceğim" şeklinde cevap verdi. Narin konuşmasının devamında "Mevcuttaki partiye oy vermeyeceğim kesin. Başka partiye oy verebilirim. CHP olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyorum, Ankara belediyesini izliyorum, vatandaşın sorunlarına çözümler üretiyorlar" diyor.

HÜKÜMETİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medyayı sallayan olay siyaset dünyasının da gündemindeydi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu konuya değindi. Aydemir, muhalefetin, hükümeti yıpratmaya dönük işler noktasında tüm gayreti gösterdiğini söyledi. CHP Kadıköy İlçe Başkanı'nın, tanınmamak için, taktığı maskeyi gözüne kadar çektiğini ve bu şekilde verdiği sokak röportajıyla algı yaratmaya çalıştığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

“SAMİMİYETSİZLİK”

"Röportajda bu kişiye yöneltilen 'Hangi partiye oy vereceksiniz' sorusuna 'Mevcut AK Parti'ye vermem' diyor. 'Kime vereceksiniz' diye sorulduğunda 'Yani muhalefetten CHP olabilir' şeklinde cevap verdiği görülüyor. Samimiyetsizlik, aldatan tarz diyorum ya; işte bu. Tarzları bu olunca bereketleri de olmuyor. Bunlar bu milleti eskiden beri hakir gördükleri için 'Biz bunu yuttururuz' zannediyorlar. Bu milletin en okumamışı, mektep, medrese görmemişi bile bunları okutur."

Antalya'da 'yardım yok' diye röportaj veren kadının yalanı ortaya çıktı Antalya Gündoğmuş yangınında verdiği röportajda ‘yardım yok’ diye bağıran kadının yalanı ortaya çıktı. Duyarlı bir vatandaşın çektiği görüntüler, birçok itfaiye ve diğer araçlar bölgedeyken röportaj yapıldığını gözler önüne serdi.