Türkiye Gazetesi

Almanya'da yaşayan iki çocuk annesi Ebru Cizdam (41), 3 Mart gecesi İstanbul Beşiktaş'ta konakladığı lüks otelin yedinci katından düşerek hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında odada bulunan kadının 26 yıllık dini nikâhlı kocası Özgür Aydoğan'ı (42) gözaltına aldı. İkilinin, bir mekânda alkol aldıkları, burada başlayan kavgalarının otelde de devam ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İnşaat firması bulunan Cizdam ise memleketi Edirne'de son yolcuğuna kızı İlayda ve oğlu Baran ile yakınları uğurladı.

O GECEYE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, o korkunç geceye ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler şöyle: Gurbetçi çift, saat 00:56'da yedinci kata çıkıyor. Kocasıyla tartışan Cizdam odaya girmek istemiyor. Bunun üzerine Aydoğan, karısını sürükleyerek içeri sokmaya çalışıyor. Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan kadın, koridorda koşmaya başlıyor. Cebinde bir şey arayan Aydoğan, daha sonra karısının peşinden gidiyor.



Lüks otelde dehşet! Gurbetçi kadın 7. kattan düştü İstanbul Ortaköy'deki lüks bir otelde kalan bir çocuk annesi Ebru C, 7. kattan düşerek öldü. Polis, olay esnasında odada bulunan kadının kocası Özgür A'yı gözaltına aldı.