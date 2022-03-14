Türkiye Gazetesi

Muğla Akyaka’da 16 Temmuz 2020'de sevgilisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından boğulduktan sonra varile koyup yakılan Pınar Gültekin (27) cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyine korumak için delilleri yok ettiği iddiasıyla yargılanan Mertcan Avcı (26) hakkında karar çıktı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile yargılanan sanığın tahliyesine karar verdi.

Gerekçe olarak ise şunlar aktarıldı: Sanık Mertcan Avcı’nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine hükmedildi.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Cemal Metin Avcı’nı kardeşine müebbet istemi Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, ‘cinayete iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldığı öğrenildi.

Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama Muğla’da vahşice katlediken Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yürütülen davada genç kızın aile avukatının ‘kasten öldürmeye iştirak’ nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu sanık Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme: Diri diri yakıldığı ortaya çıktı 2020 yılının Temmuz ayında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in hayattayken yakıldığını ortaya koyan Adli Tıp Raporu duruşmada okundu.