Türkiye Gazetesi

Ehliyet yenileme son tarih birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı son ehliyet değişim tarihini açıklayıp uyarıda bulunmuştu.Ehliyetini değiştirmeyenlere ceza var. Peki 2022 ehliyet son değişim tarihi nedir? Ehliyet değişim ücreti ne kadar? İşte merak edilenler

YENİ EHLİYET İÇİN VATANDAŞLAR MESAJLA UYARILIYOR

Süre giderek daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." denildi.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELER?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

Ehliyet değiştirme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı (Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.

Ehliyet yenileme ücreti 15 lira Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, ehliyet yenileme ücretinin 101 liradan 15 liraya düşürüldüğünü açıkladı