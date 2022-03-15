Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak şahıs, ihtara uymayarak kaçmaya çalıştı. Sürücü, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.

Güvenlik güçleri zanlı M.E'yi yakalamayı başardı. Şüphelinin aracında 1,2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da 'dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu Trabzon’un Akçabat ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Yusuf Ceylan’a çarparak kaçtı. Kazada hastaneye kaldırılan polis memurunun şehit olduğu öğrenilirken kaçan sürücü gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymayıp kaçtılar, araçtan yüzlerce uyuşturucu çıktı Çorum’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu araçta bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu Avcılar’da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahıslar, kaçarken polise ateş etti. Olayda bir polis memuru bacağından yaralanırken, kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.