Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da daha evvel benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Seydiler ilçesinde Halkacılar köyünde besicilik yapan bir çiftçi, ineğinin dünyaya getirdiği buzağının kontrolü için veteriner hekime haber verdi. Veteriner Hekim Birol Yürük tarafından muayene edilen buzağının kalbinin boynunda olduğu belirlendi. Kalbi boğazında doğan buzağının aynı zamanda sol tarafında da kasılmaların olduğunu ve vücut sıcaklığının da düştüğü tespit edildi.

KALBİ BOĞAZINDA ATIYOR

Kalbi boğaz kısmında doğan buzağıyı muayene eden Veteriner Hekim Birol Yürük, "Muayene için köye gittiğimizde buzağının kalbinin normal şekilde yerinde olması gereken yerde değil de boyun bölgesinde olduğunu ve avuç içimize aldığımızda buzağının kalbinin avucumuzun içinde attığını fark ettik. Buzağımızın sol bölgesinde doğuma bağlı olarak bacak bölgesinde kasılma mevcuttu. Vücut derecesi de düşmüş, hatta ölçtüğümde 32 dereceydi. Bu tür doğumlar insanda milyonda 7 ila 8 arasında olmasına rağmen hayvanlarda daha düşük şekilde gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir doğum ilk defa başımıza geldi, bizler bu durumla meslek hayatımızda ilk defa karşılaştık" dedi.

KALBİNİN ATIŞI GÖRÜLEBİLİYOR

Buzağının kalbinin olması gereken yerde olmadığını söyleyen Yürük, "Akciğerleri normal. Kalbin atımı da dakikada 85 civarında. Kalp gereken yer olmadığı içinde sol taraftaki eklem kasılmış durumda. Kalbin atışı her iki taraftan da rahatlıkla görülüyor.

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