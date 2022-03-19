Türkiye Gazetesi

Uşak, kahreden olayla sarsıldı. Alınan bilgiye göre; henüz nedeni bilinmeyen bir kararla karı-koca evlerinde intihar etti. Çiftin cesedini gören 13 yaşındaki kızları komşulara haber verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis, cinayet bulgusunun olmadığını ve çiftin intihar ettiğini saptadı.

BİRLİKTE ÖLÜME GİTTİLER

Dün saat 13.00 sıralarında Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde ikamet ettikleri evde Yeter Bozkurt (39) ve Hüseyin Bozkurt (40) çiftinin asılı cesetleri bulunmuştu. Çiftin cesetleri Uşak Adli Tıp Merkezinde incelemeye alınmıştı. Evde ekipler tarafından yapılan incelemede çiftin cinayete kurban gittiği yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve birlikte karar vererek ölüme gittikleri belirlendi.

18 yaşında oğlu ve 13 yaşında kızı olduğu belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak küçük kızlarının gördüğü ve komşularına haber vererek ekiplerin çağrıldığı öğrenildi. Bozkurt çiftinin cenazelerinin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumunda inceleme altında olduğu belirtildi.

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