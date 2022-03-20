Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Görükle ilçesinde bugün 18.30 sıralarında evden çıkan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan otizmli Berkay Vardar (19) her yerde aranıyor.

POLİS EKİPLERİ ARAMA BAŞLATTI

Durumu polis ekiplerine bildiren aile arama çalışması başlatırken, genç adamı arayan aile üyeleri, Vardar’ı görenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomeninin kemikleri Tekirdağ'da bulundu Tekirdağ'da bir piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, Temmuz ayından bu yana kayıp olan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğu öğrenildi.

Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra acı haber geldi Düzce'de kayıp olarak aranan şahıs, 30 saat sonra bir tırın içinde ölü olarak bulundu.