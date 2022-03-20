Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 ay önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken'in acısı dinmiyor. Eşinin vefatınından sonra bir süredir görünmeyen Erken, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Oğlu ve annesiyle beraber alışverişe çıkan Erken, hayatıyla ilgili aldığı yeni kararı paylaşırken, sevenlerini üzecek bir açıklama yaptı.

BİTKİN HALLERİYLE ÜZDÜ

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden sonra zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken, günler sonra objektiflere yansıdı.

Eşinin ölümüyle adeta kendi kabuğuna çekilen Ece Erken, oğlu Eymen ve annesi Nurhan Sepici ile beraber görüntülendi. Bitkin bir halde olduğu dikkat çeken Erken, aracının getirilmesini beklerken gazetecilerin sorularına cevap verdi.

"EKRANA DÖNME GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Muhabirlerin "Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuyla karşılaşan Erken, sevenlerini üzecek bir mesaj verdi. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Erken, "Şu an öyle bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Muhabirlere teşekkür eden ünlü sunucu, oğlu ve annesiyle beraber evinin yolunu tuttu.

Ece Erken'den duygulandıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı: Eşim ölmeden önce... Eşi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken'in son paylaşımı duygulandırdı. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve oğlu Eymen ile televizyon izlerken çektiği videoyu paylaşan Ece Erken, "Eşim katledilmeden bir gece önce" notunu düştü.

Seren Serengil açıkladı: Ece Erken’e öldürülen eşinin yakınlarından haciz şoku Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve Ece Erken’in yakın arkadaşı Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Erken'’n eşinin ailesi tarafından miras konusunda baskılar gördüğünü iddia etti. Serengil, Ece Erken’in evine haciz gönderildiğini söyleyerek, “Şafak'a ait tespih ve saati almışlar. Evin önündeki arabalar da alınıyor” diye konuştu.

Ece Erken, eşinin 40’ında içini döktü: Tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası duygularını sosyal medyadan dile getirdi. Eşinin vefatının 40. gününde içini döken Erken, “"İlk günden beri tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım" dedi. Eşiyle son mesajlarını da paylaşan Erken, günler sonra yaşadıklarını tüm şeffaflığı ve detaylarıyla anlattı.

Ece Erken ‘Fayyem’in sırrını açıkladı Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, sosyal medya hesabından "Fayyem" yazılı bir paylaşım yaptı. Erken'in paylaşımındaki Fayyem'in sırrı ortaya çıktı

Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ünlü sunucu günler sonra görüntülendi. Instagram paylaşımı ise hüzünlendirdi.