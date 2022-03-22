Türkiye Gazetesi

Düzce’de Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı 204. Sokak'ta olay meydana geldi. Yıllardır Düzce’de öğretmenlik ve ilkokul müdürlüğü yapan 76 yaşındaki Arslan T., lavaboya gidip uzun süre çıkmayınca, eşi komşularından yardım istedi. Yüz üstü düşen şahsı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Arslan T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından emekli eğitimcinin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, şahsın yakınları ise bina önünde fenalık geçirdi.

Evli çiftin feci ölümü, eve giren komşuları cesetlerini buldu Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan karı koca, komşuları tarafından evlerinde asılı halde bulundu. Çiftin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlarına ‘beni yalnız bırakın’ dedi, odaya girenler ceset ile karşılaştı Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan bir kişi silahla bugün intihar etti.