Denizlerde kirliliğe bağlı olarak sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla oluşan deniz yosunları en son geçen yıl sonbaharda etkili olmuştu. Deniz yosunları yeniden İzmir körfezinde yayılmaya başladı. Deniz marulu olarak da bilinen deniz yosunları İzmir’in özellikle iç körfezinin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü. Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.
İzmir Körfezi yeniden deniz yosunuyla kaplandı
29.03.2022 - 12:30 | Son Güncelleme: 29.03.2022 - 12:31
Türkiye Gazetesi
İzmir Körfezi’ni geçen yıl yeşile bürüyen deniz yosunları yeniden yayılmaya başladı.
Kaynak: AA
Etiketler : deniz yosunu,
841836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/841836.aspx
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