Türkiye Gazetesi

Denizlerde kirliliğe bağlı olarak sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla oluşan deniz yosunları en son geçen yıl sonbaharda etkili olmuştu. Deniz yosunları yeniden İzmir körfezinde yayılmaya başladı. Deniz marulu olarak da bilinen deniz yosunları İzmir’in özellikle iç körfezinin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü. Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.