Türkiye Gazetesi

Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı.

"RESMİNİZİ ÇEKTİM" ŞAKASI TACİZ İDDİASINA DÖNDÜ

Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla 'Resminizi çektim' diyerek şaka yapmak istedi.

Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak evine giden E.K., avcı olan babasının av tüfeğiyle intihar etti.

ARKADAŞININ CENAZE NAMAZINDAN SONRA KENDİSİNİ ASTI

E.K.'nın intiharının ardından cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan bir kır bahçesinde kendisini astı.

Okula gitmekte olan öğrenciler, R.B.'yi asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede R.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan ilçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı iddia edildi.

Liseli genç 100 liralık iddia için canından oldu Çanakkale’de arkadaşlarıyla 100 lirasına iddiaya giren 16 yaşındaki liseli genç kordondan iskeleye yüzeceğini söyleyerek denize atladı. Bir süre sonra gözden kaybolan genç ekipler tarafından sudan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İntihar ettiği söylenen liseli gencin katili annesi çıktı! Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan kan donduran olayda intihar ettiği ileri sürülen liseli gencin tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.