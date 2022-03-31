Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet eden Onur Akman, 21 Mayıs 2019'da eşi Manolya Akman'ı av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının sol bacağı, diz kapağından kesildi. Tutuklanan Onur Akman hakkında “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.

Bugün hakim karşısına çıkan tutuklu sanık "Böyle bir evlilik hayal etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim. Yaş farkına rağmen birbirimizi sevmiştik. Çok problemler yaşadık. Eşime hiç şiddet uygulamadım. Bu olay olmadan 20 gün önce bilinmeyen numaradan biri aradı ‘Manolya bana ait. Beni seviyor’ dedi. O gün ona bir tokat bile atmadım. Sonra başımıza bu olay geldi. Yürekten pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Heyet, mahkeme başkanının izinde olması sebebiyle karar vermeyerek duruşmayı erteledi.

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