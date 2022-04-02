Türkiye Gazetesi

Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce oğlunu bıçaklayan 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.

'Paramı vermedin' deyip, karısının gözünün önünde kurşun yağdırdı Konya’da borçlu olduğu Musa Yaman’ı alacağını vereceğini söyleyerek evinin önüne çağıran Osman Ö. av tüfeği ile Yaman’ı eşinin gözü önünde öldürdü. Cinayet anı kameralara yansırken yaşanan arbede gözler önüne serildi.

Berberin müşterilerine kurşun yağdırdı, ölü ve yaralı var Gaziantep’te yaşanan olayda bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan içerideki müşterilere kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.