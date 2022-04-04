Türkiye Gazetesi

Pendik’te yaşayan Eren Uçar, geçtiğimiz sene Mart ayında oğlu Batuhan Uçar’a üniversite hediyesi olarak araba almak istedi. Yaptığı araştırma sonucunda Mersin’de bir araç bulan baba Uçar, aracı satın almak için Mersin’e gitti. Araç sahibiyle 230 bin TL’ye anlaşan Eren aracı noter huzurunda satın aldı. Baba Uçar ekspertiz sonucunda olumlu olması üzerine aracı alarak İstanbul’a geldi. Muayenesi biten aracı ekim ayında muayeneye götüren Eren Uçar, polisten gelen telefonu açınca şok oldu.

MOTOR NUMRASI BAŞKA BİR ARACA AİT ÇIKTI

Eren Uçar, 18 Şubat’ta gelen kriminal raporuna göre aracın şase ve motor numarasının başka bir araca ait olduğunu öğrendi. Aracı ‘change’ olduğu için aracına tedbir konulan Eren Uçar, “Üniversiteye giden oğluma araç almak için araştırma yaptım. Mersin’de bir araç bulduk. Aracın temiz olması herhangi bir boyasının olmaması hoşumuza gitti. Aracı almak için Mersin’e gittik. Mersin’deki ekspertize götürdük ve yapılması gereken bütün işlemleri yaptırdık” dedi.

“RAPOR SONUCUNDA YIKILDIK”

Satın aldıktan sonra İstanbul’a geri döndüğünü söyleyen Eren Uçar, “3-4 ay geçtikten sonra aracımızı muayenesini yaptırdık Kurtköy muayene istasyonunda. 4 ay sonra emniyetten telefon geldi ve aracımızın kriminal inceleme için istediler. Kriminal raporu sonuçlanınca yıkıldık. Bize gelen raporda dediklerine göre, farklı bir aracın şase numarasını bu araca yerleştirmişler. Bunu da hiç kimse fark etmemiş. Motor numarasını da silip düzelterek farklı bir numara yazmışlar. Yaklaşık olarak 230 bin TL ödemiştik. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz ve suçluların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Çocuğumun psikolojisi bozuldu.” şeklinde konuştu.

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