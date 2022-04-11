Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bir AVM'nin yemek katından aşağıya düşen hamile kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. Hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü.

Genç kadın ağır yaralanırken, AMV içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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