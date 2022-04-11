Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesindeki ev yangınında engelli çocuk öldü. Dördül köyünde yaşayan Can ailesine ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde, 12 yaşındaki engelli Mehmet Can alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

CESEDİ ENKAZDAN ÇIKTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şenpazar ve Cide ilçesinde çok sayıda itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin Mehmet Can’ın cansız bedeni, enkazın altından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yangında öldüğü düşünülüyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı Kayseri'de yangında öldüğü zannedilen şahsın, aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

80 yaşındaki adam evinde çıkan yangında öldü Ordu’nun Korgan ilçesinde bir evde yaşanan olayda tüp patlaması sonrası çıkan yangında 80 yaşındaki adam canından oldu.