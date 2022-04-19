Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve esnaflık yapan 34 yaşındaki Hüseyin Telli, 5 Temmuz 2016'da ortadan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği uzun süren projeli çalışmalarının sonucuna bir süre önce ulaştı.

Dosya üzerine çalışan özel ekip, kayıp Telli’nin hayatını kaybetmiş olabileceği üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarına bu yönde ağırlık veren ekipler, Hüseyin Telli’nin ortadan kaybolduğu gün A.G.(41) tarafından öldürüldüğü ve cesedin gömüldüğünü belirledi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı yapılan operasyonda, A.G.’yi Sinop’ta, şüphelilerden S.D.’yi (39) Kemer ilçesinde, A.Y.’yi (47) ise Muratpaşa ilçesinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.G., olay günü A.Y.'nin Güzeloluk Mahallesindeki iş yerinde Hüseyin Telli ile birlikte alkol aldıklarını, Telli’nin kendisine borcu olduğunu ve bu konu üzerine konuşmaya başladıklarını ve maktulün kendisine hakaret etmesi üzerine ensesine tokat attığını ve onunda üzerine bıçakla yürüdüğünü öne sürdü.

MOLOZ YIĞINLARININ İÇİNE GÖMÜLDÜ

A.G., kendisini korumak için Telli’yi geriye doğru iteklediğinde bıçağın üstüne düşen şahın öldüğünü anlayınca cesedi, S.D.’nin aracının bagajındaki battaniyeye sarıp arka koltukta taşıdığını ve Kepez İlçesi Şelale Mahallesi Kitir Mevkiinde boş arazideki moloz yığınlarının içine gömdüğünü belirtti.

Şüphelinin gösterdiği bölgede iki kepçeyle büyük bir alanda aramaya yapan ekipler, cesede ulaşamadı. Ekiplerin cesedi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ailesine mektup bıraktı, peşine düşen babası cansız bedenini buldu Ailesine mektup bırakarak ortadan kaybolan şahsın cesedi, babasının aramaları sonucu bulundu.

İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'den acı haber: Cansız bedeni bulundu Kayıp Hamit Egemen'den son dakika haberi geldi. Her yerde aranan İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hamit Egemen’den 1 Nisan'dan bu yana haber alınamıyordu. Sarıyer'de kaldığı yurttan çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen kayıp üniversiteli genç ölü olarak bulundu. Kayıp gencin silahla intihar ettiği öğrenildi.