Türkiye Gazetesi

Nisan ayında kış soğuklarını yaşatan mevsim koşulları, cuma günü yerini sıcak havalara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık verilerine göre, bütün yurtta hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde artacak. İstanbul'da cuma günü hava 23 dereceye yükselecek.Türkiye nisan ayında sürpriz soğuklarla karşılaştı ve son günlerde de sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Tahminlere göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek ve cuma günü ülkede adeta yaz havası yaşanacak.

CUMA GÜNÜ 23 DERECEYİ AŞACAK

İstanbul'da bugün en yüksek 11 derece olarak ölçülecek sıcaklık değerleri, cuma günü 23 dereceyi aşacak.

ÜLKE GENELİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İÇ KESİMLERDE TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 43 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji 19 Nisan Salı hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağış devam ederken 43 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Batı ve iç kesimlerde Afrika üzerinden gelen toz aşınımı bekleniyor

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı AFAD, Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.